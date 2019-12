Gut zwei Jahre tüftelte seine Peak Technology gemeinsam mit dem Österreichischen Gießerei Institut in Leoben und der Hyperschall Technologie Göttingen GmbH an dem Projekt. Die Struktur der Tanks wird aus Kohlefaser gefertigt, bei der Innenschicht kommt Aluminium zum Einsatz. „Ende 2020 dürften die ersten Treibstofftanks die Reise antreten. Möglicherweise an der Ariane 5 oder 6“, so Grebner. Zur Stützung der Internet-Infrastruktur werden in den nächsten Jahren mehrere Tausend solcher Satelliten 300 bis 700 Kilometer über die Erdoberfläche gebracht.