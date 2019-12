Das Bezirksgericht West in Graz erfuhr am Donnerstag einen ungewohnten Ansturm: Zwei Säle mussten zusammengelegt werden, der Richter sprach via Headset, damit er von allen verstanden wurde. Der Grund? Es war der erste Tag im Prozess um den Brückeneinsturz von Frohnleiten. Sieben Männer sind angeklagt.