Nach Bosnien abgeschoben

Mitte November haben die 18-jährigen Studenten von der Technischen Universität Owerri in Kroatien bei einem Tischtenniswettbewerb im Rahmen einer internationalen Universitätsmeisterschaft teilgenommen. Vor der Rückreise wurden sie nach eigenen Angaben in Zagreb auf der Straße von der Polizei aufgehalten und als illegale Migranten nach Bosnien abgeschoben, da sie keine Reisedokumente bei sich hatten. Dort kamen sie in einem Flüchtlingslager in Velika Kladusa unter.