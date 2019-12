Im Rahmen des „Ready Schett Go“-Tages lud der steirische Tennisverband mit der „Krone“ am Mittwoch zur großen Diskussion in Graz – Thema: „Mädcheninitiativen im Sport“. Das prominent besetzte Podium war sich am Ende einig: Es braucht mehr Budget, zudem sind Politik und auch die Schulen gefordert!