In dem am Montag veröffentlichten Clip ist Heidi auf einem OP-Tisch zu sehen, wie sie gerade aus ihrer Narkose aufwacht. Mit den dicken XXL-Lippen ist das Model kaum wiederzuerkennen. „Igitt, igitt!“, „Was ist denn da passiert?“ oder „Was zur Hölle?! Das ist ja furchtbar“, schreiben Nutzer zu ihrem neuen Look.