Neben den beiden neuen Tunnelröhren auf der A 9 hat die Asfinag in den vergangenen Jahren zahlreiche große Sanierungen umgesetzt, etwa im Plabutschtunnel (siehe Grafik). Und auch in Zukunft gibt es kein Zurücklehnen, ein weiterer hoher Millionenbetrag fließt in Sicherheitsmaßnahmen. In der Steiermark stehen etwa die Tunnelkette Pack auf der Südautobahn und die Tunnelkette Semmering auf der S 6 am Programm.