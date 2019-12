Indische Familie übernahm heimisches Filialnetz

Die Hypo an sich existiert nicht mehr. Der futuristische Glaskomplex in Klagenfurt ist verkauft, die Abbaugesellschaft Heta soll bis Ende 2020 mit der Asset-Verwertung fertig sein. Das heimische Filialnetz wurde von einer indischen Familie übernommen (Anadibank) und die Balkantöchter um 50 Millionen Euro an ein Bieterkonsortium verkauft, an dem auch die oben genannte EBRD beteiligt ist - so erfolgreich übrigens, dass die Addiko mittlerweile sogar börsennotiert ist.