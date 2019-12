Scherben bringen Glück

So ist auch heute im Angebot vom Gasthof Genottehöhe eine vegane Option dabei. Die McIlvane-Truppe wird auf der Heimfahrt alles verzehren. Am besten nach einem Sieg über die zuletzt vom Kurs abgekommenen Villacher. Gutes Bulls-Omen: Beim Training am Donnerstag ging ein Eisarena-Plexi in Brüche. Nach einem Schuss von Pallestrang, der im Powerplay vors Tor gehen soll. Solange Herburger ausfällt.