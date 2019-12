Große Schadholzmenge

2018 fielen rund zwei Millionen Festmeter an Schadholz an, mehr als die Hälfte ging allein auf das Konto des Borkenkäfers, der Rest wurde durch Sturm, Schneedruck und Eschensterben verursacht. Rund 3,5 Millionen Festmeter wurden insgesamt geschlagen, so viel wie noch nie in Oberösterreich. Ähnlich wird die Bilanz heuer ausfallen. Noch sind 42 Prozent in OÖ bewaldet. „Wald ist auch Wasserschutz, Siedlungsschutz, Erholungsraum“, zählt Forstdirektorin Elfriede Moser weitere Funktionen auf. Und Lebensraum.