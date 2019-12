Erst Mitte November wurde die 200.000-Euro-Förderung der Stadt Salzburg für die neuen myRegio-Jahrestickets beschlossen. Da blieb nicht mehr viel Zeit, sich über die Abwicklung der Auszahlung Gedanken zu machen. Daher stellt man sich in der Landeshauptstadt erst einmal folgendes Szenario vor: Ende 2020 können alle Jahreskarten-Besitzer der Stadt sich beim Bürgerservice die 40 Euro hohe Förderung refundieren lassen. Eine automatische Abrechnung über das System des Verkehrsverbunds war wegen der Kurzfristigkeit der Maßnahme kein Thema – könnte es aber bei genügend Vorlaufzeit in den nächsten Jahren werden. Technisch wäre so eine Umsetzung möglich. In steirischen Graz wird die Öffi-Förderung genau so abgerechnet.