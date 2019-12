Kein Weihnachtsfriede: Zwei Kriminelle sind vergangenes Jahr knapp vor dem Heiligen Abend in Deutsch-Wagram in mehrere Lokale eingestiegen. Zuerst nahmen sie nur Energydrinks, Geld und Tabakwaren mit. In einer Firma, in die sie ebenfalls einstiegen, entdeckten die vorerst Unbekannten den Schlüssel für einen Pkw, starteten den Wagen und brausten damit gleich direkt zum nächsten Tatort. In den frühen Morgenstunden brachen sie nochmals in ein Restaurant ein, stahlen Zigaretten und Geld - und legten dann vor ihrer Flucht noch Feuer!