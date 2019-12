Neue Zugverbindungen

Mit den 25 neuen Zügen einher geht auch die Erweiterung der Zugverbindungen. Als ein Beispiel wurde die neu eingeführte zusätzliche Verbindung zwischen St. Johann und Wörgl genannt. Ab Sonntag wird mit dem neuen Fahrplanwechsel künftig für Pendler um 6.35 Uhr ein zusätzlicher Zug fahren. Dieser gewährleistet einen Anschluss an zwei Regiozüge in Richtung Innsbruck, die von vielen Pendlern genutzt werden. „Die Bahn bildet das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs. Mit dem neuen Vertrag werden der Fortbestand und der Ausbau des öffentlichen Schienenpersonenverkehrs in Tirol für die nächsten zehn Jahre abgesichert, wovon vor allem die Pendlerinnen und Pendler in unserem Land maßgeblich profitieren“, erklärten Platter und Felipe. Sechs Züge wurden auch für Verbindungen nach Südtirol fit gemacht. Sie können sich an das Stromsystem, das in Österreich und Italien unterschiedlich ist, automatisch anpassen. Das Umsteigen am Brenner gehört somit der Vergangenheit an.