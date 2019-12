Erlös ging an Feuerwehren

Am Donnerstag, am 12. 12. um 12 Uhr, ist die Überquerung wieder einmal ohne Probleme über die Bühne gegangen. Der Erlös - „wir hatten Wetteinsätze und Spenden in der Höhe von 3000 Euro“ - kommt heuer den Freiwilligen Feuerwehren in der Region zugute, die zuletzt ja so schwer im Unwettereinsatz gestanden waren.