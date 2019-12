Drohungen aus unterster Schublade

Was folgte, sah er nun beim Prozess selbst als inakzeptabel: Per Telefon, WhatsApp oder SMS war die Rede vom Tag der Abrechnung oder Haus anzünden. Auch werde er das Gesicht des neuen Freundes (den es gar nicht gab) brechen. Als die Sprache auf das Fünffach-Massaker von Kitzbühel kam, gab er seiner „Ex“ zu verstehen, dass er durchaus Verständnis für solche Reaktionen habe. Eine Verleumdung war zudem angeklagt, weil der 36-Jährige die Polizei gerufen und angegeben hatte, dass an der Adresse seiner „Ex“ zwei vernachlässigte Kinder seien.