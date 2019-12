Ein 18-Jähriger ist am Donnerstag wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Vergewaltigung in Salzburg vor Gericht gestanden. Der Schüler soll in einer Unterkunft in Niederösterreich, die vom SOS Kinderdorf betreut wird, einen 13-Jährigen von Jänner bis März 2018 mindestens viermal zu beischlafähnlichen Handlungen genötigt haben. Er beteuerte seine Unschuld.