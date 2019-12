Vorarlberger FPÖ-Chef in Sachen Strache-Ausschluss „zuversichtlich“

Der Vorarlberger FPÖ-Obmann Christof Bitschi zeigte sich am Donnerstag erleichtert. Mit dem Abgang der drei Gemeinderatsmandatare gebe es nun eine Chance zur Erneuerung. Er sah seine Partei zudem befreit von der Ibiza-Affäre. „Dieser Klotz am Bein ist endlich weg“, so Bitschi. Was die für Freitag anstehende Entscheidung über einen möglichen Parteiausschluss von Strache anging, zeigte sich Bitschi „zuversichtlich“. Er fordere seit Monaten eine klare Trennung. Unter Hofer sehe die FPÖ einer erfolgreichen Zukunft entgegen. Man könne sich nun auch im Land wieder auf Inhalte konzentrieren.