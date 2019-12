Falsche Antworten ausradiert

Am 25. April 2017 wurde ihr die Staatsbürgerschaft verliehen. Doch am 22. Mai 2019 wurde die Ex-Asylantin wegen Bestechung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt: Die 51-Jährige hatte beim Deutsch-Test am 7. Februar 2017 der Prüferin 400 Euro bezahlt, damit diese falsche Antworten ausradiert und die richtigen ankreuzt. Daraufhin wurde der Schwindlerin vom Land OÖ am 22. Juli 2019 die Staatsbürgerschaft aberkannt.