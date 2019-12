Nach einem tragischen Traktorunfall ist am Donnerstag am Bezirksgericht Neumarkt am Wallersee der Prozess gegen einen 16-jährigen Lehrling vertagt worden. Der Bursche saß damals am Steuer und ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Er hatte am 17. August in Henndorf einen 13-jährigen Freund am Trittbrett eines Hofladers mitgenommen. Dieser verlor den Halt und stürzte vom Fahrzeug.