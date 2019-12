Bei keinem anderen afrikanischen Säugetier hat sich das Verbreitungsgebiet in den vergangenen Jahrzehnten derartig verkleinert. Ende der 70er Jahre wurde der Bestand der Grevy-Zebras noch auf rund 15.600 Tiere geschätzt, heute leben nur mehr rund 2.600 in ihrem nordostafrikanischen Verbreitungsgebiet. Wegen dem Verlust von Lebensraumen sowie der vermeintlichen Nahrungskonkurrenz zu Haustieren aber auch wegen der Jagd und Krankheiten ist ihr Bestand so drastisch zurückgegangen.