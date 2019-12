Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstag mit Bannern und bengalischen Feuern die Fassade des Europa-Gebäudes in Brüssel besetzt. Mehr als ein Dutzend Umweltschützer kletterten in der Früh vor dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs die Fassade hoch und entrollten ein Banner mit der Aufschrift „Klima-Notstand“. Die Forderung: Die Europäische Union soll bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.