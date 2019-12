Der Verein steht ständig in Kontakt mit dem jungen Knipser und seinem Vater Alf-Inge. „Wir wollen die Gerüchte nicht kommentieren“, so Freund, der auch betont: „Es ist eine besondere Geschichte für den Verein, dass wir so einen Spieler haben!“ Haaland wurde auf dem Dortmunder Flughafen gesichtet. So berichteten die „Ruhr Nachrichten“, dass der Norweger nach der Landung einer Chartermaschine von einem Borussia-Dortmund-Mitarbeiter abgeholt worden sein soll. Auch Gespräche mit Leipzig soll es gegeben haben.