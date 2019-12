400 Menschen an Bord als Feuer ausbrach

An Bord seien neben der Besatzung auch zivile Spezialisten gewesen, hieß es. Den Berichten zufolge befanden sich mehr als 400 Menschen an Bord, als das Feuer ausbrach. Das russische Schiffsbauunternehmen USC teilte mit, alle Arbeiter seien in Sicherheit gebracht worden. EIn Soldat kam laut Angaben des Militärs ums Lebens, mindestens zwölf weitere Menschen wurden bei dem Brand verletzt, einige von ihnen schwer.