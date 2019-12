Österreichs jüngste Partei, „Die Allianz für Österreich“ (DAÖ), die am Donnerstag von drei abtrünnigen FPÖ-Mandataren in Wien gegründet wurde, könnte 2020 bei der Wiener Landtagswahl durchaus Erfolge einfahren. Meinungsforscher Christoph Haselmayer von OGM attestierte DAÖ im Interview mit krone.at sogar sehr gute Chancen, in Wien den Sprung ins Rathaus zu schaffen. Haselmayer vermutet auch, dass noch weitere blaue Mandatare den Rebellen folgen könnten. Mit „Krone“-Journalist Klaus Knittelfelder räumt ein weiterer Politexperte der neuen Partei ebenfalls zumindest mittelfristig realistische Chancen ein - siehe Video oben!