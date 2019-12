„Simon wird auf Sprint und Verfolgung verzichten müssen. Auch Landi hat sich heute nicht wohlgefühlt, er wird aber das Training probieren und dann entscheiden wir, ob er zum Einsatz kommt“, sagte ÖSV-Cheftrainer Ricco Groß am Donnerstag. Die Teilnahme des mit Halsschmerzen kämpfenden Eder, beim Saisonauftakt in Schweden im Einzel als bester Österreicher Zwölfter, in der abschließenden Staffel am Sonntag hielt man sich vorerst noch offen. Darüber werde man erst in den beiden Tagen entscheiden, so Groß. Eders Ersatz im Sprint am Freitag ist David Komatz.