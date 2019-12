Die Italiener waren am Mittwochabend in der Ukraine dank eines 3:0-Sieges bei Schachtar Donezk noch von Platz vier auf zwei der Gruppe C geklettert. Nach Toren von Timothy Castagne (oben im Bild) und Mario Pasalic erzielte Gosens in der vierten Minute der Nachspielzeit den letzten Treffer in Charkiw. Bergamo - Tabellensechster in der Serie A - profitierte zudem von einer 1:4-Heimniederlage von Dinamo Zagreb gegen Champions-League-Topfavorit Manchester City, der bereits vor dem Match als Gruppensieger festgestanden war.