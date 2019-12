Milchreis am Weihnachtsabend

Um den Weihnachtbaum tanzen Frederik und Mary mit ihren Kindern, wie es in Dänemark Tradition ist, in diesem Jahr wieder mit Königin Marghrete auf Schloss Marselisborg in Aarhus. Früher verbrachte das Paar auch oft Weihnachten mit Marys Familie in Australien. Gegessen wird am Weihnachtsabend bei den dänischen Royals übrigens Milchreis gegessen.