Das Symbol „Ka“ steht in der altägyptischen Mythologie für die Seele eines Menschen oder eines Gottes, die nach dessen Tod etwa in einer Statue weiterlebt. Ramses II., auch Ramses der Große genannt, war einer der bedeutendsten Herrscher des Alten Ägypten und regierte in der 19. Dynastie (1301 bis 1236 vor Christus).