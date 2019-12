Seit 2014 hat sich die Zahl der Frauenmorde zudem verdoppelt: „Wir haben heuer bereits 34 Morde an Frauen. Wir fragen uns selbst, warum das so ist. Österreich hat in den letzten Jahren gute Gesetze dafür entwickelt, und auch die Infrastruktur ist gut. Im europäischen Vergleich sind wir leider an der Spitze angekommen.“