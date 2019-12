Intensive Beratung hat Frau M. gezeigt, wo sie zusätzlich Geld einsparen kann. Ein Einzelfall? Leider nein! Menschen, die schuldlos in Not und Armut schlittern, gibt es viel zu viele in unserem Land. Die Caritas hilft, wo sie kann - aber dazu braucht sie Ihre Hilfe. Bitte öffnen Sie Ihr Herz. Danke!