Während früher eher einfachere Stellen mit Piercings versehen wurden, sind im Laufe der Zeit immer mehr Stellen hinzugekommen, die ebenfalls gepierct werden können. So kamen auch Piercings an ganz anderen Körperstellen zustande. Am Beliebtesten ist aber nach wie vor das Gesicht, was besonders häufig mit Piercings versehen wird. Das fängt schon mit den ganz normalen Ohrlöchern an, die von vielen gar nicht mehr als Piercings gesehen werden, faktisch aber welche sind.