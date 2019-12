35 Millionen für Salzburg

In Summe schüttet die UEFA in dieser Champions-League-Saison etwa zwei Milliarden Euro an die teilnehmenden Vereine aus. Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hat dank der erstmaligen Teilnahme an der Gruppenphase (15,25 Mio.), zwei Siegen (insgesamt 5,4) und einem Remis (0,9) sowie der Summe aus dem Koeffizienten-Ranking (13,296) bereits knapp 35 Millionen an UEFA-Prämien sicher.