Die Fußgängerin (70) war bei der Kreuzung Iganz-Harrer-Straße mit der Roseggerstraße unterwegs. Dabei überqerte sie einen Zebrastreifen in Richtung Inge-Morath-Platz. Da bog plötzlich eine Pkw-Lenkerin (23) in die Ignaz-Harrer-Straße ein. Auf dem Zebrastreifen kollidierte die 23-Jährige mit der 70-Jährigen Fußgängerin. Beide gaben an, sie hätten grünes Licht gehabt. Die 70-jährige Serbin wurde von der Rettung verletzt in das Landeskrankenhaus gebracht.