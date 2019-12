Zu einer ruhigen Vorweihnachtszeit ohne Stress tragen beispielsweise sanft wiegende Gräser odermild duftender Eukalyptus bei. Sie verleihen dem in den Wohnräumen aufgestelltem Tannengrün einen modernen Touch. Ebenso kann das passende Mobiliar einiges zum vorweihnachtlichen Ambiente beitragen. Es bietet sich an, auf die beispielsweise auf wohnen.de vorgestellten Massivholz-Wohnwände zurückzugreifen. Denn generell gehen rustikale Holzmöbel hervorragend mit festlichen Dekorationen sowie Tannengrün einher. Und auch nach der Weihnachtszeit sorgen sie in der Wohnung für eine natürliche Wohnumgebung, die zu jeder Jahreszeit willkommen ist. Alternativ ist es möglich, fehlende Holzmöbel mit kleineren rustikalen Dekorationen wettzumachen.