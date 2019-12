„Anno 1800“ ist im April erschienen und führte die altehrwürdige Aufbaustrategie-Reihe, nach Ausflügen in die Zukunft in den vorigen Teilen, zurück zu ihren Wurzeln. An der Schwelle zum Industriezeitalter baut der Spieler in „Anno 1800“ serientypisch florierende Städte und ausgefuchste Produktionsketten auf hübsch anzusehenden Inseln.