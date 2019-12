Der Bahnhof Keleti in Budapest war ganz in Grün und Weiß gehüllt. Fans von Ferencvaros Budapest nahmen einen Sonderzug mit 13 Waggons um nach Razgrad zum alles entscheidenden El-Qualifikationsspiel gegen Ludogorec (Bulgarien) zu gelangen. Mit DJ Attila Náksi war sogar ein DJ im Party-Zug mit dabei. Der Zug soll einen Buffet-Waggon, verschiedene Snacks und Getränke anbieten und an mehreren Orten auf der Fahrt nach Bulgarien einen Zwischenhalt einlegen (im Video).