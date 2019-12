Die Partei von Baron, Klaus Handler und Dietrich Kops, die aus der Wiener Partei ausgetreten sind, werde „Die Allianz für Österreich“ (DAÖ) heißen, kündigte man an. In Anlehnung an die Gründung des BZÖ wird im Netz bereits über ein „Bündnis Zukunft Ibiza“ gespottet. Und FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky postete auf Twitter: „DAÖ? Klingt etwas nach politischer Diarrhö.“