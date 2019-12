Eine Gruppe von vier Nachwuchsgangstern hat sich am Donnerstagnachmittag in Wien-Brigittenau als Räuber versucht. Die 13- und 14-jährigen Burschen, zwei Türken und zwei Österreicher, die in der Gegend wohnen, überfielen um 16.50 Uhr in der Engerthstraße einen 15-Jährigen.