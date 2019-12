„Eine Skitour für Fortgeschrittene, denn die Hänge in Gipfelnähe sind steil und erfordern eine sehr gute Skitechnik“, so Martin, der früher auch viel in den Westalpen unterwegs war und jetzt mit 66 Jahren Naturliebhabern die schönsten Panoramen im Defereggental zeigt, wo übrigens vom 23. bis 26. Jänner 2020 das Austrian Skitourenfestival stattfindet. - Und wir beide schnallen unsere Skier an und ziehen zwei unglaubliche Linien durch den perfekten Pulverschnee, während uns die Sonne ins Gesicht lacht. Einfach unbeschreiblich!