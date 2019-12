Und so sieht ein Workshop aus:

Bevor die Griller angeworfen werden, lädt der Biohof Edibichl zu einer Hofführung auf die Weide ein, wo man einen Einblick in die Welt der imposanten Tiere erhält. Beim anschließenden Bison-Grillen gibt es dann unter Anleitung eines Spitzenkochs und dem Hausherrn Eduard Kocher, einem passionierten und erfahrenen Grillmeister, Einblicke in das A&O des Bison-Grillens mit Kohle: Von der professionellen Vor- bis hin zur finalen Zubereitung - damit auch zu Hause nichts mehr schiefgehen kann. Danach kann man es sich bei Speis und Trank schmecken lassen und den Tag gemütlich mit der Gruppe und Familie Kocher ausklingen lassen.