„Ungelernte Kosmetiker zerstören die Haut“

Jede Frau träumt von einer schönen, gesunden Haut mit einem natürlichen Glow. Neben Cremes, Peelings und Tonics schwören auch viele auf den Besuch bei einer Kosmetikerin. Vera Pöllabauer ist seit 13 Jahren selbstständig in diesem Beruf. Seit fast einem Jahrzehnt führt sie den Babor Beauty Spa in der Wiener City. Oft kommen verzweifelte Frauen zu ihr, die von ungelernten Kräften abgezockt und falsch behandelt wurden. Im City4U-Gespräch warnt die Beauty-Expertin: „Die Zahl der schwarzen Schafe in Wien steigt.“