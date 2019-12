Dem bibelfesten Betrachter werden ein paar Unstimmigkeiten am Jesus-iPhone Credo Christmas Star Diamond auffallen, merkt „The Next Web“ an - etwa, dass der kleine eingravierte Jesus ein recht großes, nicht unbedingt neu geborenes Christkind darstellt, und dass er nicht auf Stroh in einer Krippe, sondern auf einem weichen Bettchen liegt.