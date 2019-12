In ihrem Testament überließ Queen Mary die Tiara Königin Elizabeth, die sie häufig trug. 1981 gab diese die Tiara an Prinzessin Diana als Hochzeitsgeschenk weiter. Nach deren Scheidung von Prinz Charles ging sie aber zurück an das Königshaus. Nun ziert das funkelnde Schmuckstück immer wieder Herzogin Kate.