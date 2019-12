In der Nacht zum Donnerstag wurden in Leonding auf der B139 Lenker- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Gegen 21:45 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit einem Pkw in Richtung Traun. Auf Höhe des Kontrollpunktes beschleunigte die Frau und entzog sich somit der Kontrolle. Sofort wurde die Nachfahrt durch mehrere Außendienststreifen aufgenommen, bis die Lenkerin angehalten werden konnte.