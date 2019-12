Die San Jose Sharks trennten sich am Mittwoch nach fünf Niederlagen hintereinander von Trainer Peter DeBoer. Es ist bereits der insgesamt fünfte Trainerwechsel in dieser Saison nach Mike Babcock (Toronto Maple Leafs), Bill Peters (Calgary Flames), John Hynes (New Jersey Devils) und Jim Montgomery (Dallas Stars), der am Dienstag entlassen worden war.