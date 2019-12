857 Betretungsverbote wurden laut Landesstatistik im Jahr 2018 in der Steiermark verhängt – das sind mehr als zwei pro Tag. Im Vergleich zum Vorjahr sind es in Summe jedoch 77 weniger, ein Rückgang um über 8 Prozent. Zum Ende der Aktionstage gegen Gewalt an Frauen fordert die SPÖ vier Millionen Euro für Schutz.