Der Fahrerin des Autos war am späten Mittwochnachmittag auf dem Bahnübergang auf der Ebergassingerstraße in Himberg ein folgenschwerer Fehler unterlaufen - sie war aus ungeklärter Ursache auf die Gleise der Ostbahn abgebogen, ihr Wagen blieb in der Folge hängen und ließ sich weder vor- noch zurückbewegen. Und es näherte sich bereits ein Personenzug.