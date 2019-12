Dramatische Momente für die Mutter eines kleinen Buben am Mittwochabend im niederösterreichischen Maria Enzersdorf: Nach einer vorweihnachtlichen Veranstaltung in einer Bankfiliale in der Gemeinde blieb das Kleinkind aus bislang ungeklärter Ursache alleine hinter einer Glastür des Geldinstituts zurück und wurde eingeschlossen. Die Feuerwehr rückte an.