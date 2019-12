29 Treffer in sechs Spielen mit Bullen-Beteiligung sind der beste Beweis: Lief Salzburg zu den Klängen der längst legendären Champions-League-Hymne auf, war Spektakel geboten. Die „Krone“ blickt auf die erste Königsklassen-Teilnahme in der Bullen-Ära zurück und zeigt auf, was bereits bei der Premiere exzellent glückte und woran die Mozartstädter schlussendlich gescheitert sind.