Nach einem Freilos in der Auftaktrunde, in der mit dem Steirer Zoran Lerchbacher am Samstag (2. Partie nach 20 Uhr) gegen den Engländer Jamie Hughes und dem Wiener Rowby-John Rodriguez am Dienstag (3. Partie nach 13.30 Uhr) gegen Noel Malicdem von den Philippinen bereits zwei Österreicher im Einsatz sind, bekommt es Suljovic in seinem ersten WM-Match am 21. Dezember (3. Partie nach 20 Uhr) mit Konkurrenz aus England zu tun. Offen ist noch, ob dies Ted Evetts oder die WM-Debütantin Fallon Sherrock (aktuell Weltranglistenzweite bei den Damen) ist. Dies entscheidet sich erst am kommenden Dienstagabend (3. Partie nach 20 Uhr), wenn die beiden in der ersten Runde aufeinandertreffen.