Anklagevorwurf „nicht gerechtfertigt“

Mit Worten des Bedauerns begannen die Verteidiger, ihre Sichtweise darzulegen, wechselten dann rasch in den Kritik-Modus: Helmut Hüttinger, Verteidiger des Kinderchirurgen (58), fand den Anklagevorwurf „nicht gerechtfertigt“. Anästhesist-Verteidiger Martin Schuppich stellte den Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung in Abrede, verglich diesen mit einem betrunkenen Geisterfahrer. Das Aspirations-Risiko – das Risiko, während einer Narkose Erbrochenes einzuatmen, wie es bei David der Fall war – sei laut jüngsten Studien gar nicht so hoch, meinten die Advokaten. Schuppich sagte sogar, der Anästhesist habe versucht, „mit aller Sorgfalt vorzugehen“. Also jener Angeklagte, den Davids Mutter Stunden später mehrfach als „Mörder“ bezeichnete.